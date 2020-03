La vie de la communauté catholique de Singapour en plein coronavirus

A Singapour, la plupart des messes ne sont plus célébrées à cause du Coronavirus. La communauté catholique doit donc s'adapter à ces mesures de précautions. Des contraintes que vivent assez bien le Père Patrick Portier et ses fidèles.

Le père Portier est un ancien curé angevin, et actuel aumônier de la communauté catholique francophone à Singapour.