La Ville de Nancy labellisée "Terre de Jeux 2024"

La Ville de Nancy vient d’obtenir le label "Terre de Jeux 2024". Le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 a créé le label "Terre de Jeux 2024" pour engager tous les territoires français autour de la dynamique de ces Jeux. Nancy, ville sportive, s’est donc inscrite dans cette démarche de promotion des valeurs du sport et de l'olympisme, en développant des programmes d'actions pour faire vivre les émotions du sport et des Jeux Olympiques aux citoyens et pour changer leur quotidien grâce au sport. Serge Raineri, adjoint au Maire délégué au développement du sport, nous en dit plus.