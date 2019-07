Lac Léman : pêcheurs en eaux troubles !

Le parlementaire a alerté le gouvernement la semaine dernière au Sénat au sujet de la taxe qui pourrait absorber 0.75 à 2.5% du chiffre d'affaires des pêcheurs professionnels du Lac Léman et du Lac d'Annecy. Une taxe qui, selon Loïc Hervé, pourrait menacer la petite pêche. "Mon rôle est de sensibiliser le gouvernement sur cette profession et les conséquences d'une telle taxe" explique l'élu.

LA TAXE DE TROP !

Loïc Hervé parle en connaissance de cause. "J'ai rencontré des pêcheurs du petit lac", la partie occidentale du Léman. Un secteur qui fait face à un autre problème, la raréfaction d'un poisson emblématique de la région, la féra. Cette taxe est la goutte d'eau qui fait déborder le lac. "Cette taxe représente leur marge" explique Loïc Hervé. Avec l'augmentation des loyers aux ports, et la baisse du chiffre d'affaires, le parlementaire tire la sonnette d'alarme. "D'ici quelques années, nous n'aurons plus du tout de pêcheurs sur le lac Léman".

Retour à l'envoyeur

Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, a renvoyé la décision à la Direction Départementale des Finances Publiques de Haute-Savoie, et à son directeur Philippe Lévin. C'est à lui de prendre la décision de l'application du taux ou non. Et surtout, quelle modulation ? Loïc Hervé se dit "dépité". "L'enjeu est national, renvoyer une taxe à Mr Lévin ne me satisfait pas" poursuit le parlementaire.

Le dossier est à l'étude à l'échelle locale

Dans cette affaire, chaque camp se renvoie la balle, Loïc Hervé en a assez, et confirme des discussions avancées avec le préfet de Haute-Savoie Pierre Lambert. L'enjeu est de "maintenir la profession de pêcheur professionnel dans les Lacs Alpins, et sa viabilité".