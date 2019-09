"Laissant tout, ils le suivirent" (Lc 5, 1-11)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

la foule se pressait autour de Jésus

pour écouter la parole de Dieu,

tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth.

Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ;

les pêcheurs en étaient descendus

et lavaient leurs filets.

Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon,

et lui demanda de s’écarter un peu du rivage.

Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules.

Quand il eut fini de parler,

il dit à Simon :

« Avance au large,

et jetez vos filets pour la pêche. »

Simon lui répondit :

« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ;

mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. »

Et l’ayant fait,

ils capturèrent une telle quantité de poissons

que leurs filets allaient se déchirer.

Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque

de venir les aider.

Ceux-ci vinrent,

et ils remplirent les deux barques,

à tel point qu’elles enfonçaient.

À cette vue,

Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant :

« Éloigne-toi de moi, Seigneur,

car je suis un homme pécheur. »

En effet, un grand effroi l’avait saisi,

lui et tous ceux qui étaient avec lui,

devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ;

et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon.

Jésus dit à Simon :

« Sois sans crainte,

désormais ce sont des hommes que tu prendras. »

Alors ils ramenèrent les barques au rivage

et, laissant tout, ils le suivirent.

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Payen

Au bord du Lac de Tibériade, Jésus enseigne la foule, puis il s’adresse personnellement à Simon et à ses compagnons « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson ».

Simon, le professionnel de la pêche obéit à Jésus. Il s’éloigne de la rive et jette les filets.

C’est la première pêche miraculeuse. Elle manifeste qui est Jésus, quelqu’un d’étonnant, de surprenant, quelqu’un qui est vraiment un homme et en même temps beaucoup plus, le Messie, le Fils de Dieu ; si bien que Simon-Pierre tombe au pied de Jésus, en disant « Seigneur éloigne-toi de moi car je suis un homme pêcheur »

Puis c’est l’appel de Simon-Pierre et de ses compagnons à suivre Jésus « Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent »

Aujourd’hui, encore et toujours, Jésus fait signe et appelle des disciples.

Il ne fait pas appel à un service de recrutement pour choisir les meilleurs.

Il appelle des personnes comme vous et moi ; des personnes qui se reconnaissent pauvres et peu capables, mais qui sont disponibles et prêtes à faire confiance « laissant tout, ils le suivirent ».

Merci Seigneur, pour ton appel qui me grandit ;

Merci pour la confiance que tu me donnes ;

Merci pour la joie de te suivre.

Merci Seigneur, d’appeler largement dans notre monde, des personnes engagées dans leur profession, dans leur famille, mais disponibles à te faire confiance pour te suivre, pour devenir « pêcheurs d’hommes »

Merci Seigneur pour tous ceux et celles que tu appelles aujourd’hui pour te servir et qui décident de te suivre simplement.