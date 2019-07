"Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson" (Mt 13, 24-30)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus proposa aux foules une autre parabole :

« Le royaume des Cieux est comparable

à un homme qui a semé du bon grain dans son champ.

Or, pendant que les gens dormaient,

son ennemi survint ;

il sema de l’ivraie au milieu du blé

et s’en alla.

Quand la tige poussa et produisit l’épi,

alors l’ivraie apparut aussi.

Les serviteurs du maître vinrent lui dire :

“Seigneur, n’est-ce pas du bon grain

que tu as semé dans ton champ ?

D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?”

Il leur dit :

“C’est un ennemi qui a fait cela.”

Les serviteurs lui disent :

“Veux-tu donc que nous allions l’enlever ?”

Il répond :

“Non, en enlevant l’ivraie,

vous risquez d’arracher le blé en même temps.

Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ;

et, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs :

Enlevez d’abord l’ivraie,

liez-la en bottes pour la brûler ;

quant au blé, ramassez-le

pour le rentrer dans mon grenier.”

Source : AELF



Méditation Père Nicolas de Boccard

Voici une autre parabole, proche de la précédente. Il s’agit encore de semailles et de moissons. Mais une tierce personne apparait : l’ennemi qui sème l’ivraie au milieu du blé. Les serviteurs veulent enlever l’ivraie illico, mais le maître les en empêche : « non, de peur qu’en enlevant l’ivraie, vous n’arrachiez le blé en même temps ». Comment distinguer l’ivraie et le blé en germe, ils sont quasi identiques ! C’est au temps de la moisson que l’on pourra faire la différence entre les deux : bruler l’ivraie et rentrer le blé dans le grenier.

Cette parabole est pour chacun de nous une invitation à la patience : il y a un temps pour la croissance, un temps pour le discernement. L’ivraie croît avec le bon grain. Il nous faut accepter d’être dans un Royaume déjà là et pas encore là, d’être membre d’une communauté où se mêlent le bien et le mal. C’est vrai pour chacun de nous et pour la communauté que nous formons. Nous avons parfois la tentation d’une Eglise parfaite, d’une église de purs… c’est de l’idéologie – la réalité est plus humble. Et nous nous instituons en Tribunal…pour les autres, beaucoup plus que pour nous-mêmes. Nous connaissons la parole de Jésus sur la paille et la poutre ! L’ennemi, c’est souvent nous-même qui semons l’ivraie et l’entretenons !

Dans le regard de Dieu, le temps nous est laissé pour donner du bon fruit et croître selon Dieu ou bien laisser pousser la mauvaise herbe. Comme pour la parabole précédente, il nous faut sarcler, biner, faire croitre dans la confiance. Mais à la fin de notre vie, Dieu fera le tri, il distinguera le bien du mal, le blé de l’ivraie. Ce temps n’est pas de notre ressort et de notre compétence, c’est Dieu le Maître de la moisson. Dieu laisse pousser afin que chacun ait le temps de se convertir.