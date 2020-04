Lancer vers Dieu un cri de détresse: le rôle des aumôniers d'hôpitaux auprès des malades du Covid-19

Arnachés comme les soignants, de blouse, gants, charlotte, masque (si possible FFP2) et lunettes, les aumôniers d'hôpitaux assurent une présence discrète mais déterminante auprès des malades du Covid-19. Hier, le pape François a rappelé que plus de 60 prêtres sont morts en Italie en portant attention aux malades dans les hôpitaux. Confrontés à la violence de la réanimation et à l'impuissance des familles, ils ne cherchent pas tant à expliquer la souffrance mais à partager un cri vers Dieu, qui résonne particulièrement en ce Vendredi saint.



La violence de la réa...

"La réa, c'est violent, témoigne le Père Sébastien Naudin, même si tout est fait avec beaucoup de respect, c'est quand même une médecine d'urgence, il y a peu de parole, les soignants sont très pris." Être aumônier d'hôpital pendant l'épidémie de coronavirus, c'est d'abord affronter la dure réalité de la réanimation et voir des patients, parfois entre la vie et la mort, entourés de machines et des équipes médicales auprès d'eux 24 heures sur 24...

Dans ce contexte, les aumôniers ont peu de temps pour prier auprès des malades, dont "une grande partie sont dans le coma, inconscients". "Je lis l'Évangile, le Notre-Père, une prière auprès de la personne, avec rapidité."



... ET L'EXTRÊME DÉLICATESSE DES RITES

"Quand on peut administrer le sacrement des malades on le fait sans toucher le malade, avec un stylet, avec un coton-tige, ce sont des gestes d'une délicatesse qui ressemble à la délicatesse d'un lavement de pieds." Pour Mgr Philippe Marsset, "ces gestes d'une incroyable douceur sont là pour révéler que le malade n'est pas qu'un corps, que la mort n'est pas que une mise au tombeau, que la vie est quelque chose sacré, que le corps a quelque chose de sacré".

Quand une personne est morte seule, loin de sa famille, quand notamment la prière de l'adieu au visage, la dernière prière avant la fermeture du cercueil, n'a pas pu être dite, c'est "une violente émotionnelle, affective, incroyable", rappelle Mgr Marsset. Le rôle des aumôniers d'hôpitaux auprès des familles est alors essentiel.



des aumôniers également présents par téléphone

Si, dans le diocèse de Paris, les aumôniers d'hôpitaux trop âgés ou de santé fragile ont été remplacés par de plus jeunes prêtres auprès des malades, tous sont mobilisés pour assurer une présence et une écoute par téléphone : familles et soignants peuvent appeler le 01 78 91 91 78.

Quand des familles appellent, "questionnées par cette violence", il ne "s'agit pas d'expliquer pourquoi tout cela arrive", nous dit Mgr Marsset, "mais de les accompagner dans leur chemin spirituel et de mettre leur douleur dans la douceur de la mort de Jésus pour ceux qui le peuvent, qui ont la foi". Par téléphone, les aumôniers accompagnent aussi des soignants, qui en viennent à "se poser la question de l'éthique, du spirituel, de la vie et de la mort".



Partager l'impuissance et la détresse des malades

"Il y a une espèce de communion dans cette espèce de violence et un abandon qui est le fait de tous." Une impuissance médicale qui rejoint notre impuissance spirituelle, que l'on mesure en ce Vendredi saint.

Pour Mgr Marsset, "les aumôniers comme les malades sont aujourd'hui ceux qui disent : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?" (Mc 15, 34) - pourquoi nous as-tu abandonnés ? À condition que nous le disions comme Jésus, non pas "tu m'as abandonné" mais "Mon Dieu", c'est-à-dire que ça reste une prière, ça reste une espérance, ça reste une force, ça reste un cri".