Landes: après les inondations, l'Eglise porte un message d'espérance

Entre Noël et le jour de l’an, il est tombé un mois et demi de pluie en trois jours dans les Landes. La Midouze, la rivière qui passe à Mont-de-Marsan, et l’Adour, le fleuve qui traverse tout le département sont sortis de leur lit provoquant d’importantes inondations et des dégâts conséquents.

De la désolation et de la solidarité

Routes coupées, ponts effondrés, habitations touchées, l’évêque d’Aire et Dax s’est rendu dans les zones sinistrées. Il a pu constater qu’au cœur de la désolation, l’entraide et la solidarité étaient à l'œuvre. "Ce que j’ai vu c’est à la fois un sentiment de désolation et en même temps beaucoup de solidarité. Il y a beaucoup de rues qui ont été coupées. On sent que pour les gens c’est très difficile de subir des inondations de manière régulière", raconte Mgr Nicolas Souchu.

Donner un message d'espérance

Mgr Nicolas Souchu a été aux côtés des personnes sinistrées mais aussi des dizaines d'éleveurs des Landes touchés par la grippe aviaire et contraints d’abattre leurs volailles. Dans l’adversité, l’évêque d’Aire et Dax veut porter un message de courage et d’espérance. "L’évêque est là aussi pour encourager les gens, donner un message d’espérance. On s’en est déjà sortis de plusieurs inondations, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas", affirme-t-il.

"Sortir la tête de l’eau" : l’évêque d’Aire et Dax évoque avec humour l’état d’esprit d’une population qui aujourd’hui se retrousse les manches pour reconstruire et auprès de laquelle il entend exprimer sa solidarité et sa proximité.