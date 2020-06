Laudato Si: un manuel de mise en pratique de l'encyclique

Pour accompagner cet anniversaire, le Saint-Siège a présenté un document de mise en application pratique et concrète de ce texte consacré à la sauvegarde de la maison commune. "Sur le chemin du soin de la maison commune", c'est son titre. C’est le résultat d’un travail collectif de nombreux dicastères de la Curie romaine, auquel ont été associées les conférences épiscopales et des religieux.

C’est un manuel qui se veut résolument pratique autour de thèmes comme l’alimentation, l’eau, l’énergie, le travail, les finances... Pour chaque sujet, ce guide propose une mise en contexte, suivie d’un choix de textes du magistère, d’une présentation de pratiques tirées de l’expérience des Églises locales puis de propositions de pistes d’action.



Exemples au sein même du Vatican

Pour montrer l’exemple sur l’écologie, le Vatican s’est engagé sur certains aspects de la vie quotidienne comme sur le recyclage des déchets avec seulement 2% de déchets non triés, sur la circulation avec l’interdiction de stationner dans la Cité pour les employés vivant à moins de 2 km et le passage aux carburants verts pour tous les véhicules permettant une baisse de 40% des émissions polluantes, sur l’éclairage des monuments aux ampoules LED qui a permis de faire 80% d’économies d’énergie sur la place Saint-Pierre.



Accompagner les bouleversements de la pandémie de coronavirus

La pandémie de Covid-19 nous a montré concrètement combien, comme le dit l’encyclique dans une formule clé du texte, que "tout est lié". Mgr Bruno-Marie Duffé, secrétaire du dicastère pour le développement humain intégral expliquait récemment sur RCF que "tout est lié au sens que les crises que nous vivons, sont liés les unes aux autres et s’amplifient les unes les autres. Crise écologique, crise économique, crise financière, crise sociale et maintenant crise sanitaire… Et nous avons redécouvert que nous avons besoin des autres, qu’on ne peut pas s’en sortir sans les autres : On ne peut pas construire un développement humain intégral, sans mettre en complémentarité les savoirs, les savoir-faires, mais aussi les mémoires, les expériences et l’espérance…" Sur le chemin du soin de la maison commune n’est pour l’instant disponible qu’en italien. Les traductions sont en cours.