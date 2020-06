Laurent Aulagnier :"Il est important de donner pour la vie de l'Église".

La campagne 2020 du denier de l’Église débute ce week-end dans le diocèse du Puy-en-Velay. Les fidèles sont appelés à faire des dons. Dons qui permettent de payer les salaires des prêtres et des laïcs du diocèse. Avec la crise sanitaire et l’arrêt complet des célébrations, cette campagne est encore plus importante cette année. Notre invité ce matin, Laurent Aulagnier économe du diocèse du Puy-en-Velay.