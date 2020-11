Laurent Pietraszewski : "Les enseignants ne doivent pas avoir peur"

Lundi 2 novembre, un hommage national a été rendu à l’enseignant assassiné Samuel Paty dans toutes les écoles. Laurent Pietraszewski s’était déplacé pour l’occasion au collège Jean Rostand d’Armentières. Le secrétaire d’état auprès de la ministre du travail et lui-même ancien enseignant de la région est allé ainsi à la rencontre des attentes et des inquiétudes des jeunes, professeurs et agents du collège.