Laurent Rossini - Analyse des résultats des élections municipales en Charente-Maritime

Au lendemain des résultats du second tour des élections municipales, les deux grands vainqueurs au niveau national sont les écologistes et l'abstention. Dans notre département, un second tour s'est tenu hier dans 57 communes. La Charente-Maritime a-t-elle suivi la tendance nationale ? Analyse des résultats avec Laurent Rossini, directeur du cabinet de conseil en stratégies politiques Plebiscit.