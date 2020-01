Le 100% santé: du gratuit mais pour quelle qualité?

Le dispositif 100% santé, une des promesses d’Emmanuel Macron est une des nouveautés de cette année 2020.

Permettre aux plus faibles revenus d’accéder aux soins, c’est en résumé le but de ce dispositif.

Il concerne trois types de soins : optique, dentaire et appareils auditifs.

Tout cela, disponible gratuitement.

Alors vous vous dites surement qu’il y a anguille sous roche. On va voir ça tout de suite avec Pierre Vaujour, courtier en assurance à Angers.