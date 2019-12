Le 20ème forum de l'orientation à Angers: trouvez votre voie!

Vous avez jusqu’à demain pour vous rendre au Parc des expos d’Angers pour participer au 20ème forum de l’orientation.

Un événement organisé par les associations « Destinations Angers » et le Calep, le Comité d’Animation des Liens Enseignement professions.

C’est ouvert de 9h à 19h aujourd’hui et de 9h à 17h demain.

Un événement gratuit !

Pour parler des nouveautés de ce forum et de l’orientation en générale des jeunes, écoliers, apprentis ou étudiants, nous recevons Pascale Bertin Roche, proviseure du Lycée Bergson à Angers et membre du Calep.