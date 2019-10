Le 28 ème édition de la Fiesta des Suds arrive ce week-end

La Fiesta des Suds revient ce week-end à Marseille, du 10 au 12 octobre. Le plus ancien festival de Marseille est réputé bien au delà de la citée phocéenne et il fête sa 28 ème édition. C'est l'occasion d'écouter de la bonne musique et de se retrouver entre amis en bord de mer. La Fiesta des Suds est un événement très ancré sur notre territoire, on en parle avec Olivier Rey attaché de presse de l'événement.