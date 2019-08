Le 6 août, fête de la Transfiguration

En grec, la transfiguration se dit metamorphosis. Ce que les chrétiens fêtent en ce 6 août est un épisode de la vie de Jésus rapporté par les trois évangélistes Luc, Matthieu et Marc. Jésus est avec ses disciples au mont Thabor et tout à coup son visage et ses vêtements deviennent lumineux. Un épisode qui intervient avant la Passion, où Jésus, homme, se révèle dans son identité divine.



« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »

Les représentations de la Transfiguration

Les iconographes ont souvent représenté la scène comme un moment suspendu. Jésus est au centre, entouré de rayons de lumières ; au premier plan, les disciples sont terrassés. Les prophètes Élie et Moïse se tiennent de chaque côté du Christ : le premier est représenté comme désignant le Christ de sa main droite - attitude du précurseur, son manteau est vert foncé, couleur de l'ascèse. Moïse a les mains couvertes de son manteau par crainte de Dieu - manteau rouge, couleur de l'amour. Il tient les Tables de la Loi.



Le Récit de la Transfiguration (Mt 17, 1-5)

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »