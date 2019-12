"Le baptême de Jean, d’où venait-il ?" (Mt 21, 23-27)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus était entré dans le Temple,

et, pendant qu’il enseignait,

les grands prêtres et les anciens du peuple

s’approchèrent de lui et demandèrent :

« Par quelle autorité fais-tu cela,

et qui t’a donné cette autorité ? »

Jésus leur répliqua :

« À mon tour, je vais vous poser une question, une seule ;

et si vous me répondez,

je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela :

Le baptême de Jean, d’où venait-il ?

du ciel ou des hommes ? »

Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement :

« Si nous disons : “Du ciel”,

il va nous dire :

“Pourquoi donc n’avez-vous pas cru à sa parole ?”

Si nous disons : “Des hommes”,

nous devons redouter la foule,

car tous tiennent Jean pour un prophète. »

Ils répondirent donc à Jésus :

« Nous ne savons pas ! »

Il leur dit à son tour :

« Moi, je ne vous dis pas non plus

par quelle autorité je fais cela.

