Le baromètre des solutions durables

C'est une question tout à fait légitime et c’est pour ça que l’association convergence qui a tenu la semaine dernière son forum mondial au palais Brongniart a publié le troisième baromètre des solutions durables permettant de mesurer et mettre en perspective les progrès réalisés à travers le monde.

Un baromètre qui est issu des résultats d’une consultation mondiale le « global survey », qui a recueilli le point de vue tant personnel que professionnel de plus de 26 000 personnes dans 175 pays.

DES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE QUI METTENT EN PERSPECTIVE trois GRANDES TENDANCES

Absolument Stéphanie, la première tendance ce sondage, fait ressortir que 98 % des gens sondés connaissent le terme de durabilité et ont conscience des problématiques et de la nécessité d’agir mais qu’en revanche une sur deux ne connaissent pas l’action onusienne des ODD

Trois PREOCCUPATIONS MAJEURES : L’EDUCATION, LA SANTE ET L’ACTION POUR LE CLIMAT

Oui trois domaines qui sont classés comme les principales priorités et lorsqu’on demande aux participants de cette enquête quels sont parmi les 17 objectifs leur top 6, on trouve :

- L'éducation

- La santé et l'action pour le climat

- L'accès à un travail décent et une croissance économique

- L'accès à une eau propre et saine

- Une énergie propre à un coût abordable



DES RESULTATS QUI PEUVENT ETRE VARIABLES EN FONCTION DES REGIONS ET DES SEXES

Absolument, car si on prend par exemple la question du changement climatique qui est jugé comme globalement prioritaire et bien on peut voir une grande variabilité : selon que l’on est Europe ou en Afrique. En Europe le changement climatique est prioritaire pour 55% de la population, contre 28% en Afrique, qui priorise avant toute chose l’objectif 1 zéro pauvreté.

De même on trouve selon le genre des différences notoires et vous ne serez pas étonnés d'apprendre que l’Égalité entre les sexes est mise en avant comme prioritaire par plus de femmes que d’hommes, avec un écart notable dans les populations plus défavorisées et/ou la place de l’homme est plus prépondérante. Cet écart diminue fortement en Amérique du Nord et en Europe.

Des chiffres qui restent encore préliminaires, puisque les résultats finaux seront présentés les 25 et 27 septembre prochains lors du sommet onusien sur les objectifs du développement durable.

En attendant ne soyons pas défaitistes, car je vous le rappelle désormais depuis trois semaines à tous on peut tout.