Le barrage du Revest en chantier

Les travaux sur le barrage ont commencé au début du mois d’octobre et vont durer deux ans. L’objectif est de le rendre plus solide pour qu’il puisse évacuer des crues extrêmes.

Le barrage de Dardennes au Revest-Les-Eaux est centenaire et il faut l’améliorer. Un chantier colossal a donc commencé et se terminera dans deux ans. Il se déroulera en deux phases. La première consiste à élargir l’évacuateur de crue. Un canal qui longe le barrage et qui se jette dans le Las. Il permet aujourd’hui d’évacuer 110m3 par secondes. Sa capacité va doubler pour évacuer 240m3 par secondes. Si l’eau n’est pas évacuée, elle risque de passer au dessus du barrage et frapper son pied, ce qui risque de le fragiliser dans le temps. Selon Olivier Ambrosi, le directeur de l’eau et l'assainissement à la métropole toulonnaise, ce genre de crues arrivent tous les 3 000 ans.

La deuxième phase, qui consiste à renforcer le pied du barrage, permettra de faire face à des pluies qui arrivent tous les 100 000 ans. “Il fait 35 mètres et on va encore l’élargir pour améliorer sa résistance”, explique Olivier Ambrosi.

Une démarche écologique

La rénovation du barrage doit anticiper le changement climatique comme les crues et pluies extrêmes. Une microcentrale hydro-électrique sera donc installée, de quoi fournir du courant pour la métropole. Les gravats, retirés pour élargir l’évacuateur de crue, seront réutilisés pour consolider le pied du barrage.

Ce chantier coûte à la métropole 9 millions d’euros hors taxe.