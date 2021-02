Le beauvau de la sécurité : une réforme de la police en long et en large

Il a beaucoup fait parler. Le Beauvau de la sécurité est un texte de loi lancé par le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin, pour réformer la police de long en large. Il a été demandé par Emmanuel Macron, à la suite des violences policières qui se sont perpétrées en France. Plusieurs themes seront abordés : l'encadrement, la formation de la police, ou encore la relation entre l'ordre et la population. Pour l’écrire, il y aura 8 réunions entre politiques, syndicats policiers et chefs d'entreprise, entre autres. On a demandé des précisions à Cyril Baudesson, secrétaire zonal du syndicat alternatives police pour la région Grand Est.