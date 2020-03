Le "Berceau de l'humanité" en Afrique du Sud

Bien que le pays soit plus connu pour ses lions et ses zèbres, il recèle en effet un patrimoine vieux de plusieurs millions d’années. Des ossements préhistoriques ont été retrouvés en nombre exceptionnel et enrichissent notre compréhension de l’évolution.

Le plus gros gisement se situe dans ensemble de grottes, à 40 kilomètres de Johannesburg, que les Sud-africains ont surnommé « the Cradle of Humankind » : le Berceau de l’humanité. L’appellation a été reprise par l’Unesco qui l’a classé sur la liste du patrimoine mondial, en 1999 et les lieux se visitent.

En 1947, on y a trouvé la tête d’une jeune hominidée devenue célèbre sous le gentil surnom de « Mrs Ples ». Cette dame a vécu il y a 2 millions d’années, confirmant une découverte de 1924, faite sur le site voisin de Taung. Il s’agissait du crâne d’un jeune enfant que son découvreur, Raymond Dart, avait daté de -3 millions d’années. Mrs Ples et l’enfant de Taung sont des australopithèques Africanus, une espèce un peu plus jeune et plus proche de l’homme que celle de la fameuse Lucy, trouvée en Ethiopie, l’autre grand « berceau » de l’humanité.

Depuis, Raymond Dart est considéré comme le père fondateur de la paléoanthropologie africaine. Et les sites sud-africains continuent de livrer des fossiles inédits. Au Museum d’histoire Naturelle du Cap, je me suis ainsi tombée sur l’australopithèque Sediba, dont six spécimens ont été découverts en 2008. Ils vivaient vers – 1, 9 million d’années et se nourrissaient des plantes de la savane, comme l’a indiqué l’analyse de leur plaque dentaire, incroyablement préservée.

Puis, en 2013, l’espèce archaïque Homo Naledi a défrayé la chronique quand les paléontologues ont mis au jour un groupe de quinze Naledi, datés d’il y a 250 000 ans. Ils présentent des caractéristiques très humaines comme l’aisance à marcher même si leur cerveau, de la taille d’un pamplemousse, reste plus proche de celui des australopithèques.

Une sorte de chaînon manquant alors ?

Si l’on veut. Sachant qu’au fil des découvertes, tant de chainons manquants sont venu complexifier notre arbre généalogique qu’il ressemble désormais davantage à un buisson, avant de se réduire, vers -40000 ans, à une unique petite tige, notre espèce : l’Homo Sapiens.

Mais il me semble que l’Afrique du Sud a fourni aussi des vestiges importants d’art préhistorique …

C’est même dans la grotte de Blombos, dans la région du Cap, qu’a été trouvée la plus ancienne trace d’expression artistique connue à ce jour : de modestes motifs de croisillons tracés sur des pierres. Très émouvant lorsqu’on pense que ces dessins reflète l’esprit créatif d’un humain qui vivait 73 000 ans avant nous. Je rappelle que les artistes accomplis de Lascaux ont orné leur grotte il y a seulement 17 000 ans…

Toute l’Afrique du Sud regorge d’ailleurs de peintures réalisées sur des parois rocheuses par des chasseurs-cueilleurs, depuis la préhistoire jusqu’au XIXe siècle. Ces groupes ont alors disparu, décimés ou absorbés par l’arrivée de populations nouvelles, des sédentaires, blancs et noirs, qui vont écrire un tout autre pan de l’histoire de ce pays.