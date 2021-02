Le bien-être animal au Parc de Sainte-Croix

"Quand le parc a été créé il y a plus de 40 ans, c'était déjà dans cet esprit d'avoir un maximum de bien-être animal".

Anthony Kohler, directeur zoologique du Parc de Sainte-Croix à Rhodes



Le bien-être animal. Une problématique à laquelle de plus en plus de Français sont sensibles. Nous sommes allés interroger l'équipe du Parc de Sainte-Croix à Rhodes, en Moselle, pour connaître leur définition du bien-être animal.