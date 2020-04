"Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis" (Jn 10, 11-18)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis.

Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse.

Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui.

Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis.

J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.

Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau.

Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »



Source : AELF

Méditation Père Bernard Devert

La Communauté peut connaître la division. Les mercenaires, tels des loups, surgissent pour se servir du troupeau au lieu de le servir.

Ce ne sont pas les crises que traverse l’Institution ecclésiale qui sont tristes, c’est plutôt l’approche de les gérer, invoquant facilement l’idée d’un complot ourdi contre elle. Le danger est plus souvent interne pour ne pas prendre le temps de l’écoute du peuple de Dieu, oubliant à dessein ce qu’est l’Eglise, comme rappelé lors du Concile Vatican II.

A une heure où notre Société est confrontée à une crise existentielle majeure, l’homme se pensant avec une intelligence augmentée, il est ô combien nécessaire d’offrir une formation partagée, mettant l’accent sur l’humilité, sans laquelle il n’y a pas d’humanité.

L’Eglise, si elle se veut experte en humanité, ne peut l’être que si elle est source et signe de l’humilité.

Dieu est humble. Il ne s’adresse pas au troupeau sous la forme d’un commandement mais d’un appel à servir la cause de l’homme, de tout l’homme.

Seul l’amour transforme les cœurs.

Entendons, ce matin, la confiance du Seigneur à l’égard de chacune de ses brebis – de nous ‑ elles écouteront ma voix, il n’y aura qu’un seul troupeau et un seul Pasteur. Quelle espérance.

La clé de l’unité est la reconnaissance d’une Parole qui touche pour nous rejoindre au plus intime de nous-mêmes. Que nous est-il donné d’entendre, une parole, celle que nous allons maintenant prononcer nous conduisant à nous reconnaître les enfants du Père.

L’inimaginable s’actualise dans le quotidien de notre histoire.