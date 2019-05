Le bouchon

DAVID, C’EST UNE PHOTO QUI A FAIT LE TOUR DU MONDE DONT VOUS NOUS PARLEZ CE MATIN. UNE PHOTO D’EMBOUTEILLAGE. MAIS ON N’EST PAS A PARIS… ON EST SUR LE MONT EVEREST.

"Oui, c’est impressionnant. Une grande file d’alpinistes traverse l’image de haut en bas. Plus précisément du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. On ne voit que cette grande file car elle est constituée d’une multitude de taches de couleurs : du rouge, du jaune, du vert. Des couleurs pop et voyantes, celles des combinaisons contre le froid. Autour, c’est monochrome. A gauche et en bas, c’est la montagne, la pierre et la neige, le gris et le blanc. A droite et en haut, c’est le ciel bleu, et quelques nuages filandreux. On est à 8000 mètres d’altitude. Et ce qui sépare ces deux mondes, la terre et le ciel, c’est cette seule et fine rangée de marcheurs."



EN PLUS, CETTE PHOTO SEMBLE PRISE DEPUIS LA FILE ELLE-MEME. ON DEVINE LE BOUT DE PARKA OU D’ANORAK DU PHOTOGRAPHE DANS LE COIN INFERIEUR DROIT

"Vous avez de bons yeux, Stéphanie ! En effet, cela ajoute à l’impression de multitude. La file ne se termine pas, elle continue hors de l’image, puisqu’on devine un bout de marcheur. D’ailleurs, pour obtenir une telle image, il faut vivre la même expérience que les autres. Il faut être en bonne condition physique, tenir à cette altitude, là où l’oxygène se fait plus rare. C’est un alpiniste et non pas un photographe professionnel qui a réalisé cette image. Nirmal Purja Magar est un ancien militaire et un grimpeur chevronné."



POURQUOI CETTE IMAGE A-T-ELLE FAIT LE TOUR DU MONDE ?

"L’Everest, c’est le symbole de l’aventure. C’est le lieu mythique, le sommet du monde, là où se déroule de grands récits d’explorateurs, d’aventuriers, forcément solitaires. Un défi face aux éléments, au froid, au vent, au manque d’air. Et là, c’est tout le contraire, c’est une image classique, moqueuse du tourisme de masse : les voitures touche à touche dans le midi, les serviettes collées les unes sur les autres sur la cote d’azur, les caddies qui se suivent à la caisse, les enfants qui font la queue pour un toboggan…"



SAUF QUE LA, C’EST UN PEU PLUS DANGEREUX, COMME BOUCHON, NON?

"Ah oui, c’est dangereux. L’Everest séduit, et le Népal et le Tibet émettent des permis d'ascension sans contrôler le niveau des alpinistes. Il suffit de payer. Résultat? Onze personnes sont mortes cette année sur le sommet du monde. Pas assez qualifiées, pas assez préparées. C’est une photo - si vous me permettez, Stéphanie - finalement assez glaçante."