LE BTP : un secteur qui se porte bien malgré la crise et qui recrute

"L'activité du BTP est toujours intense. Mais elle est en attente de nouvelles commandes. La commande publique fait défaut depuis les municipales".

Alban Vibrac, président la fédération du BTP 54



Le bâtiment et travaux publics : un secteur qui se porte bien et qui recrute malgré la crise. Une inquiétude tout de même pour les professionnels aujourd’hui : la flambée des prix des matériaux de construction. Ces derniers connaissent actuellement une pénurie. Quels sont les besoins du BTP et dans quels métiers ? Quelles sont les formations pour travailler dans ce secteur d'activités ? Les réponses avec Alban Vibrac. Il est président de la fédération du BTP de Meurthe-et-Moselle.