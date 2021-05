Le campus connecté à Florac

Les deux candidatures ont été préparées de concert, et ont été acceptées toutes les deux. Le pôle universitaire Supagro de Florac, et l’antenne mendoise de l’université de Perpignan ont été retenus dans le cadre d’un appel à projets national, pour devenir Campus connecté dès la rentrée prochaine.

"Une bonne nouvelle pour le territoire et pour la jeunesse", se sont réjouis les protagonistes du dossier, qui l’ont révélé mardi soir, à la mairie de Mende.

"Beaucoup de jeunes de 16 à 25 ans sont encore les invisibles"

"Nous avons fait front commun pour cet appel à projets, a expliqué Laurent Suau, l’édile mendois. Nous allons pouvoir accueillir de nouveaux étudiants, qui auront accès à une centaine de formations. Nous à Mende, nous sommes spécialisés dans le tourisme, Florac plus dans l’agriculture. C’est une belle aventure, qui offre un accès via le numérique à des étudiants qui ne peuvent pas partir de Lozère, ou qui sont en échec scolaire. Des moyens financiers importants sont mis en œuvre par l’État. Il y a un engagement du Département, qui a déjà délibéré. Cette formule est particulièrement adaptée à nos territoires."

Montée progressive

La première année, Florac pourra accueillir cinq étudiants sur son campus connecté, puis neuf l’année suivante, et encore onze la troisième année. Mende en accueillera un peu plus, une dizaine, puis une douzaine. "Une montée progressive", a indiqué Laurent Suau. En sachant qu’il faut un tuteur pour 12 étudiants. L’état versera 50 000 € par an sur cinq ans.

Flore Thérond, la maire de Florac, a en effet argumenté sur "l’enclavement, particulièrement du sud Lozère, et les conditions socio-économiques locales. Beaucoup de jeunes de 16 à 25 ans sont encore les invisibles. Nous allons leur offrir cette réponse universitaire. La Région va nous aider pour les locaux, le Département pour recruter un tuteur. Il s’agit d’une belle opération, deux pour la Lozère !"

