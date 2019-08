Le cap des 3.000 départs de feu a été passé en France

Avec la sécheresse, et le nombre de touristes sur le territoire, les risques d’incendie en forêt continuent d’être très élevés. "On a déjà passé la barre des 3.000 départs de feu, c’est déjà beaucoup. C’est plus que la saison passée. On est dans une saison qui est inquiétante" explique Luc Langeron, directeur du département prévention de l’entente pour la forêt méditerranéenne. Pour autant, il ne faut pas croire que la sécheresse est la première cause de ces incendies.

"Si on a des départs de feu, c’est parce que nous avons des imprudents et des mises à feu volontaires, bien qu’elles ne soient pas la majorité. Pour l’essentiel, c’est toujours l’homme qui est derrière les incendies, volontairement ou pas. La seule cause naturelle c’est la foudre, avec 3% des départs de feu dans nos régions méditerranéennes" ajoute-t-il.

Ce dernier dénonce l’imprudence des personnes qui laissent par exemple encore traîner leurs mégots de cigarette en forêt. Pour Luc Langeron, "les bons gestes, c’est respecter le code forestier qui dit qu’il est interdit à moins de 200 mètres d’une forêt, de porter ou d’allumer un feu. Cigarettes, feu de camp et barbecue sont donc interdits". Bien entendu, il existe des zones particulièrement exposées aux risques.

"Le code forestier dit qu’il y a 33 départements soumis aux risques incendies. Mais ce sont les départements méditerranéens qui sont les plus à risques. C’est bien là que le risque est prégnant. Nous allons avoir des résidents qui méconnaissent les risques, mais également les touristes qui adoptent de mauvais comportements" lance encore Luc Langeron. Ce dernier rappelle qu’une propriété débroussaillée, c’est une maison préservée. Il s’agit d’un réflexe simple et à la portée de chacun.