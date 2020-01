Le cardinal Sarah et Benoît XVI défendent le célibat des prêtres

"Des profondeurs de nos cœurs", c’est le titre de ce livre du pape émérite co-écrit avec le cardinal guinéen, préfet de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Le Figaro en a publié quelques extraits dimanche soir qui ont suscité beaucoup d'émotion et de réactions.

Les deux prélats disent qu’ils "ne peuvent plus se taire". Ils s’inquiètent des conséquences du synode sur l’Amazonie qui a voté en octobre dernier la proposition d’ordonner prêtres des diacres permanents mariés, pour pallier le manque de prêtres dans les zones isolées en Amazonie. Pour Benoit XVI et le cardinal Sarah, l’Église ne doit pas se laisser "impressionner par les mauvais plaidoyers, les mises en scène théâtrales, les mensonges diaboliques, les erreurs à la mode qui veulent dévaloriser le célibat sacerdotal".



Pour les deux hommes il y a une urgence vitale à sauver le célibat sacerdotal

Le cardinal Sarah dit que "la possibilité d’ordonner des hommes mariés représenterait une catastrophe pastorale, une confusion ecclésiologique et un obscurcissement dans la compréhension du sacerdoce". Et il "supplie humblement le pape François de nous protéger définitivement d’une telle éventualité en mettant son veto à tout affaiblissement de la loi du célibat sacerdotal, même limité à l’une ou l’autre région". Il ajoute avec Benoît XVI, dans leur conclusion commune que "l’ordination sacerdotale conduit à l’identification au Christ. Certes, l’efficacité substantielle du ministère demeure indépendante de la sainteté du ministre, mais on ne peut non plus ignorer l’extraordinaire fécondité produite par la sainteté des prêtres".



Ce livre surprend car le pape Benoit XVI avait promis de ne pas intervenir dans la gouvernance de l’Eglise

Le pape émérite et le cardinal africain ont affirmé écrire ce livre dans une "filiale obéissance au Pape François dans un esprit d’amour de l’unité de l’Église". Quand ils l'auront lu, les lecteurs jugeront comme le dit le titre du livre, "des profondeurs de leurs cœurs".