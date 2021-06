Le CCFD-Terre Solidaire fête ses 60 ans !

Le CCFD-Terre solidaire souffle ses 60 bougies cette année, tout un programme spécial est prévu au niveau national et au sein de notre diocèse de Bourges.



On en parle avec nos deux invités Martine Audevard, trésorière du CCFD-Terre Solidaire et Monique Chambonneau, responsable de l’Action Catholique Ouvrière de l'Indre.