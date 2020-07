Le centre spirituel de La Pommeraye accueillera fin août de nouveaux habitants

A La Pommeraye, la maison-mère des sœurs de La Providence ne compte plus qu’une centaine de religieuses dans un immense bâtiment de 14 000 m². En 2019, elles ont donc décidé d’ouvrir ce lieu aux habitants de la commune et de leur demander ce qu’ils voulaient en faire. Un an et demi plus tard, les tout premiers projets s'apprêtent à voir le jour. Crèche, habitat partagé pour les seniors ou les personnes handicapées... "C'est une manière pour la congrégation de poursuivre sa mission d'accompagnement social, éducatif et médical d'une autre manière" explique François-Guillaume de Broucker, le directeur du centre spirituel.