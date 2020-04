Le chef de saint Martial sorti en ostension contre le coronavirus

La tradition limousine veut qu’au Xème siècle en 994 précisément à la suite d’une procession en l’honneur de Saint Martial, le premier évêque de Limoges, des milliers de limougeauds furent guéris d’une épidémie provoquée par l'ergot de seigle et appelée "le mal des ardents". Cette histoire a donné naissance au Moyen Age à la tradition des ostensions limousines, des processions de reliques de saints locaux classées au patrimoine immatériel de l'Unesco. En temps normal, les ostensions limousines n’ont lieu que tous les 7 ans. Mais à cause de la pandémie exceptionnelle de coronavirus, la relique de la tête de Saint Martial a été sortie pour que l’évêque puisse bénir la ville et le monde.



Les ostensions à Limoges sont l’expression d’une foi populaire encore très vivante

Mgr Pierre-Antoine Bozo l'évêque de Limonges nous a raconté cette tradition qui perdure avec un cérémonial très particulier. Dimanche, pour ouvrir la châsse qui contient le chef, le crâne de Saint Martial les quatre détenteurs des clés devaient être présents : l’évêque, le maire de Limoges, le curé de Saint-Michel-des-Lions et le Premier Bayle le chef de la grande confrérie de Saint Martial. Ensemble ils ont sorti la relique, prié pour la fin de l'épidémie et l’évêque a béni la ville avec le chef de Saint Martial. Alors aujourd’hui, 10 siècles après les premières ostensions de Saint Martial cette dévotion surprend. Pour Mgr Bozo c’est un moyen d’évangélisation : « Les ostensions ont cette dimension folklorique qui contient un peu de superstition… mais notre foi est toujours à purifier et je vois cette piété populaire, comme un lieu d’annonce de l’Evangile.»



Pendant la pandémie de coronavirus, Mgr Bozo cohabite avec les reliques de saint Martial

« Je suis assez ému d’avoir ces reliques dans mon oratoire, ce sont les restes du premier évêque de limoge dont je suis le 107ème successeur… Il y a une continuité entre nous, je sens une proximité spirituelle avec ce premier évêque de Limoge» témoigne Mgr Bozo. Désormais, tous les soirs jusqu’à la fin de l’épidémie comme l’ont fait ses prédécesseurs depuis le IIIème siècle, il va bénir la ville à 18 heure en demandant à Saint Martial d’intercéder pour son diocèse et le monde. Pour Mgr Bozo : « si on prend des moyens naturels exceptionnels comme les mesures barrières et le confinement, il faut aussi au plan surnaturel prendre des mesures exceptionnelles pour lutter contre l’épidémie. »