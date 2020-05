Le Cher est-il prêt pour le déconfinement ?

Le 13 avril dernier, Emmanuel Macron, dans une allocution suivie par plus de 36 millions de téléspectateurs (un record !) fixe le cap : le déconfinement progressif commencera, au mieux, le 11 mai. Depuis, la date s'est sans doute faite une place de choix sur le calendrier des français qui ont lancé le compte à rebours. Après huit semaines cloîtrés à la maison, nous voilà donc arrivés au jour J.

Si la perspective d'un retour à la normale ne semble pas pour aujourd'hui, la vie va peu à peu reprendre son cours en France et bien-sûr en Berry, qui affiche la couleur verte sur la carte du déconfinement arrêtée le 7 mai. Avec néanmoins le spectre pesant d'une probable seconde vague de contamination qui pourrait, en fonction de son ampleur, mettre à genoux le personnel soignant , déjà usé par plusieurs semaines de lutte contre le virus. Tout l'enjeu est donc désormais de gérer au mieux cette nouvelle phase. Le Cher est-il prêt ? On fait le point avec Jean-Christophe Bouvier, le préfet du département. Entretien.

Le déconfinement progressif commence dans le pays. Etes-vous confiant pour la situation dans le département ?

Jean-Christophe Bouvier : "Si je ne l'étais pas, je rendrais mon tablier ! Il faut être optimiste et avoir confiance dans nos capacités collectives et dans l'intelligence collective qui ressort de notre travail au quotidien".

On connaît l'importance des tests pour éviter cette fameuse deuxième vague de contamination. Les capacités du département vont-elle êtres suffisantes ?

"Jusqu'au 11 mai, nous avons conduit des politiques de tests et tout ces tests étaient analysés ailleurs : à Paris, Clermont-Ferrand, Orléans, Lyon [...] les capacités, jusqu'à présent, ont été suffisantes par rapport aux doctrines d'emploi des tests. Aujourd'hui les doctrines vont changer. Dès que vous aurez des symptômes Covid, vous serez systématiquement testés, ainsi que les cas contacts qui auront été répérés [...].

A partir du 11 mai, les capacités de tests sur le département auront été significativement augmentées puisqu'on va passer de zéro à près de 280, voir 300 tests par jour. Nous pourrons, au regard des nouveaux cas indentifiés chaque jour, répondre à la demande de tests qui sera exprimé dans le département, sachant que nous pourrons toujours requérir des tests à Orléans, Tours, Lyon, Clermont-Ferrand, comme c'est déjà le cas aujourd'hui".

En ce qui concerne les brigade Covid, qui doivent permettre de tracer et isoler les personnes malades ou en contact avec le coronavirus, elles sont prêtes à 100% ?

"Il s'agit d'une tâche qui appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de mener. Nous avons eu des réunions avec celle-ci et à ce jour effectivement, les brigades Covid, c'est à dire la capacité d'armer une équipe capable de tracer les cas contacts de toutes les personnes Covid confirmées, seront prêtes".

Pour les écoles, la situation va être évidemment disparate sur le territoire en fonction des maires. Vous les avez rencontrés, qu'est ce qui remonte globalement ?

"Il remonte beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de questions. Je pense qu'en cela, les maires ne font pas exception par rapport à la population et ils sont le reflet des inquiétudes de leurs administrés. Mais indépendament de ces inquiétudes et de ces questions, il y a de la part de tous les maires, y compris de ceux qui ont annoncé ne pas pouvoir réouvrir [les écoles] le 12 mai, une volonté de trouver des solutions. [...]

Nous continuons à identifier les points de blocage et à travailler avec eux à leur résolution. Une école qui n'ouvre pas le 12 mai, est peut-être une école qui ouvrira le 15, le 20 où le 2 juin. [...]Une école qui ne pourrait ouvrir que le 2 juin est une école dont l'enseignement aura continué à être assuré auprès des élèves par les enseignants, dans le cadre de la continuité pédagogique et qui pourra s'organiser au delà du 2 juin pour apprendre à travailler avec le Covid".