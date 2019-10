Le Cher "mis en chomage"

>Depuis le 25 septembre, le Cher est quasiment à sec. La sécheresse n'y est pour rien, c'est la conséquence d'une opération de nettoyage. On vous en dit plus dans ce journal.



>Adopter des poules pour réduire ses déchets...une expérimentation proposée par Agglopolys à des habitants. L'opération est renouvelée cette année et étendue à 100 nouveaux foyers



>De la grisaille et de la pluie en Touraine et dans le Loir et Cher. C'est ce qui nous attend pour cette journée du mardi 8 octobre.