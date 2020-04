Le CHU de Tours se tient pret à un afflux de patients

>Le CHRU de Tours n'est pas saturé aujourd'hui dans sa gestion des patients COVID 19, ce qui lui permet d'accueillir des malades d'autres régions et d'optimiser la gestion en cas de vague de contamination.



>Avec le confinement à domicile, les femmes victimes de violences conjugales se retrouvent particulièrement exposées. Mais des numéros d'urgence existent, et reste actif pendant cette période d'épidémie.



>Météo: Grand soleil avant le retour des nuages demain. On aura jusqu'à 15°.