Le collectif Youth for Climate se mobilise à nouveau à la Roche sur Yon

Youth for Climate… où quand des jeunes se mobilisent pour le climat, l’environnement et l’écologie. Après une première mobilisation qui a rassemblé 200 000 jeunes dans toute la France le 15 mars, et plus d’un million dans le monde, une nouvelle manifestation est organisée aujourd’hui. Et dans ce cadre, une action est prévue à la Roche sur Yon…