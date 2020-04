Le confinement sur l'Ile de Madagascar

La moitié de la population mondiale est confinée. La pandémie de coronavirus gagne du terrain en Afrique et au Moyen-Orient. Dans certains pays vulnérables, le confinement accroit la pauvreté. Dans certains pays, pas de salaire qui tombe tous les mois. un jour chômé est un jour sans argent et donc sans nourriture… Une situation dont s'inquiète la fondation Raoul Follereau. On en parle ce matin avec Bertrand Cauchoix, médecin conseil de la fondation et représentant à Madagascar.