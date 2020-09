​Le Congrès Mission débute ce vendredi à Paris

Le Congrès mission est, depuis cinq ans, un véritable laboratoire d'idées et d'expériences pour l’évangélisation. Laïcs, prêtres, religieux venus de toute la France s'y retrouvent chaque année. Pour les organisateurs, c'est un peu le salon de l'agriculture de l’évangélisation. Cette initiative lancée en 2015 par plusieurs mouvements dont Anuncio, qui pratique l’évangélisation de rue, attire chaque année un peu plus de curieux. Plus de 5000 personnes ont fait le déplacement l’an dernier.

Un dispositif sanitaire

Cette année, s’est présenté le défi de pouvoir maintenir ce rendez vous dans le respect des règles sanitaires. "On a mis en place tout un dispositif pour éviter tout risque de contamination au virus. On a essayé de prendre toutes les dispositions de façon à ce que le Congrès Mission puisse être vécu dans la paix et la sérénité", affirme Raphaël Cornu-Thenard, le fondateur du Congrès Mission. Tout est mis en oeuvre pour le bon déroulement de ce Congrès d'Évangélisation qui se déroule dans les églises Saint-Sulpice et Notre-Dame-des-Champs à Paris, ou encore les classes du collège Stanislas du 6ème arrondissement.

Au programme pendant trois jours : une journée pour les prêtres et les couples missionnaires, des temps de prières et de louanges, des conférences et ateliers pour échanger et partager des moyens concrets de proposer la foi.

Un événement porté par des laïcs

Pour Raphaël Cornu Thenard, il est important qu’un tel événement soit porté par des laïcs : "c’est notre rôle de recréer des passerelles sur ce fossé qui s'est créé entre l'Eglise et notre société", explique-t-il.

Pour participer à cet évènement sur place où en ligne rendez vous sur leur site. L’année prochaine, le Congrès Mission sera délocalisé dans d’autres villes françaises, notamment à Lyon, Toulouse, Rennes ou encore Besançon.