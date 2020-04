"Le coq ne chantera pas avant que tu m’aies renié trois fois" Jn 13,21-33.36-38

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples,

il fut bouleversé en son esprit,

et il rendit ce témoignage :

« Amen, amen, je vous le dis :

l’un de vous me livrera. »

Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras,

ne sachant pas de qui Jésus parlait.

Il y avait à table, appuyé contre Jésus,

l’un de ses disciples, celui que Jésus aimait.

Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus

de qui il veut parler.

Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus

et lui dit :

« Seigneur, qui est-ce ? »

Jésus lui répond :

« C’est celui à qui je donnerai la bouchée

que je vais tremper dans le plat. »

Il trempe la bouchée,

et la donne à Judas, fils de Simon l’Iscariote.

Et, quand Judas eut pris la bouchée,

Satan entra en lui.

Jésus lui dit alors :

« Ce que tu fais, fais-le vite. »

Mais aucun des convives ne comprit

pourquoi il lui avait dit cela.

Comme Judas tenait la bourse commune,

certains pensèrent que Jésus voulait lui dire

d’acheter ce qu’il fallait pour la fête,

ou de donner quelque chose aux pauvres.

Judas prit donc la bouchée, et sortit aussitôt.

Or il faisait nuit.

Quand il fut sorti, Jésus déclara :

« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié,

et Dieu est glorifié en lui.

Si Dieu est glorifié en lui,

Dieu aussi le glorifiera ;

et il le glorifiera bientôt.

Petits enfants,

c’est pour peu de temps encore

que je suis avec vous.

Vous me chercherez,

et, comme je l’ai dit aux Juifs :

“Là où je vais,

vous ne pouvez pas aller”,

je vous le dis maintenant à vous aussi. »

Simon-Pierre lui dit :

« Seigneur, où vas-tu ? »

Jésus lui répondit :

« Là où je vais,

tu ne peux pas me suivre maintenant ;

tu me suivras plus tard. »

Pierre lui dit :

« Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ?

Je donnerai ma vie pour toi ! »

Jésus réplique :

« Tu donneras ta vie pour moi ?

Amen, amen, je te le dis :

le coq ne chantera pas

avant que tu m’aies renié trois fois. »



Source : AELF

Méditation Pasteur J.F. Patrzynski

Jésus‌ ‌vient‌ ‌voir‌ ‌son‌ ‌ami :‌ ‌celui‌ ‌à‌ ‌qui‌ ‌il‌ ‌a‌ ‌redonné‌ ‌la‌ ‌vie.‌ ‌C’est‌ ‌la‌ ‌fête‌ ‌dans‌ ‌la‌ ‌maison.‌ ‌

Marthe‌ ‌s’agite‌ ‌encore‌ ‌et‌ ‌toujours.‌ ‌Elle‌ ‌est‌ ‌à‌ ‌la‌ ‌cuisine,‌ ‌dans‌ ‌le‌ ‌salon,‌ ‌dans‌ ‌la‌ ‌salle‌ ‌à‌ ‌manger.‌ ‌

Elle‌ ‌n’arrête‌ ‌pas‌ ‌de‌ ‌bouger‌ ‌dans‌ ‌tous‌ ‌les‌ ‌sens.‌ ‌

Marie,‌ ‌sa‌ ‌sœur,‌ ‌est‌ ‌encore‌ ‌aux‌ ‌pieds‌ ‌de‌ ‌Jésus.‌ ‌Mais‌ ‌cette‌ ‌fois,‌ ‌elle‌ ‌n’écoute‌ ‌pas‌ ‌

seulement,‌ ‌elle‌ ‌agit.‌ ‌Cependant,‌ ‌n’allons‌ ‌pas‌ ‌penser‌ ‌que‌ ‌l’écoute‌ ‌n’est‌ ‌pas‌ ‌une‌ ‌action.‌ ‌C’est‌ ‌

de‌ ‌l’écoute‌ ‌que‌ ‌naît‌ ‌le‌ ‌mouvement.‌ ‌Marie‌ ‌répand‌ ‌un‌ ‌parfum‌ ‌de‌ ‌grand‌ ‌prix‌ ‌sur‌ ‌les‌ ‌pieds‌ ‌du‌ ‌

Maître.‌ ‌Elle‌ ‌prépare‌ ‌Jésus‌ ‌à‌ ‌son‌ ‌ensevelissement.‌ ‌C’est‌ ‌comme‌ ‌si‌ ‌elle‌ ‌savait‌ ‌déjà‌ ‌ce‌ ‌qui‌ ‌

attendait‌ ‌Jésus.‌ ‌C’est‌ ‌comme‌ ‌si‌ ‌elle‌ ‌se‌ ‌doutait‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌fin‌ ‌était‌ ‌proche.‌ ‌On‌ ‌ne‌ ‌sait‌ ‌pas,‌ ‌le‌ ‌texte‌ ‌

ne‌ ‌nous‌ ‌le‌ ‌dit‌ ‌pas,‌ ‌si‌ ‌elle‌ ‌est‌ ‌vraiment‌ ‌consciente‌ ‌de‌ ‌son‌ ‌acte‌ ‌et‌ ‌de‌ ‌sa‌ ‌signification.‌ ‌On‌ ‌ne‌ ‌sait‌ ‌

pas‌ ‌quelle‌ ‌a‌ ‌été‌ ‌sa‌ ‌réaction‌ ‌aux‌ ‌paroles‌ ‌de‌ ‌Jésus.‌ ‌On‌ ‌ne‌ ‌sait‌ ‌pas,‌ ‌non‌ ‌plus,‌ ‌ce‌ ‌qu’ont‌ ‌pensé‌ ‌les‌ ‌

disciples‌ ‌qui‌ ‌étaient‌ ‌là.‌ ‌« Des‌ ‌pauvres,‌ ‌vous‌ ‌en‌ ‌avez‌ ‌toujours‌ ‌avec‌ ‌vous,‌ ‌mais‌ ‌moi,‌ ‌vous‌ ‌ne‌ ‌

m’avez‌ ‌pas‌ ‌pour‌ ‌toujours »,‌ ‌dit‌ ‌le‌ ‌Seigneur.‌ ‌

C’est‌ ‌vrai,‌ ‌la‌ ‌parole‌ ‌de‌ ‌Judas‌ ‌est‌ ‌juste.‌ ‌L’argent‌ ‌dépensé‌ ‌dans‌ ‌ce‌ ‌parfum‌ ‌aurait‌ ‌pu‌ ‌

servir‌ ‌pour‌ ‌venir‌ ‌en‌ ‌aide‌ ‌à‌ ‌ceux‌ ‌qui‌ ‌sont‌ ‌dans‌ ‌le‌ ‌besoin.‌ ‌Pourquoi‌ ‌dépenser‌ ‌ainsi‌ ‌de‌ ‌l’argent‌ ‌

alors‌ ‌qu’il‌ ‌serait‌ ‌possible‌ ‌qu’il‌ ‌soit‌ ‌plus‌ ‌utile ?‌ ‌Ces‌ ‌réflexions‌ ‌sont‌ ‌encore‌ ‌et‌ ‌toujours‌ ‌

entendues.‌ ‌« Il‌ ‌n’y‌ ‌a‌ ‌rien‌ ‌de‌ ‌nouveau‌ ‌sous‌ ‌le‌ ‌soleil »,‌ ‌dit‌ ‌l’Ecclésiaste.‌ ‌Mais‌ ‌Jésus,‌ ‌en‌ ‌cet‌ ‌

instant,‌ ‌veut‌ ‌nous‌ ‌faire‌ ‌comprendre‌ ‌qu’il‌ ‌y‌ ‌a‌ ‌un‌ ‌temps‌ ‌pour‌ ‌chaque‌ ‌chose,‌ ‌qu’il‌ ‌y‌ ‌a‌ ‌des‌ ‌choix‌ ‌

à‌ ‌faire‌ ‌pour‌ ‌discerner‌ ‌ce‌ ‌qui‌ ‌est‌ ‌utile‌ ‌et‌ ‌nécessaire‌ ‌dans‌ ‌le‌ ‌moment‌ ‌présent.‌ ‌

Seigneur,‌ ‌aide-nous‌ ‌à‌ ‌discerner‌ ‌dans‌ ‌nos‌ ‌existences‌ ‌ce‌ ‌qui‌ ‌est‌ ‌utile‌ ‌de‌ ‌ce‌ ‌qui‌ ‌ne‌ ‌l’est‌ ‌

pas.‌ ‌Donne-nous‌ ‌le‌ ‌courage‌ ‌d’agir,‌ ‌parfois,‌ ‌à‌ ‌l’encontre‌ ‌de‌ ‌ce‌ ‌que‌ ‌peuvent‌ ‌penser‌ ‌une‌ ‌

majorité‌ ‌de‌ ‌personnes.‌ ‌Permets‌ ‌que‌ ‌nous‌ ‌puissions‌ ‌nous‌ ‌arrêter‌ ‌comme‌ ‌l’a‌ ‌fait‌ ‌Marie,‌ ‌la‌ ‌

sœur‌ ‌de‌ ‌Marthe,‌ ‌pour‌ ‌t’écouter.‌ ‌