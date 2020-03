Le coronavirus affole les marchés financiers

Un plongeon inédit depuis 12 ans. Lundi, la bourse de Paris a chuté de plus de 8%. Il s'agissait de la pire séance enregistrée depuis la crise de 2008. Et la dégringolade était mondiale. Deux jours après ce lundi noir, les marchés financiers peinent à reprendre leur souffle, et ce décrochage montre à quel point le coronavirus bouscule l’économie mondiale.