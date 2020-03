Le coronavirus sème la panique dans le sport de haut niveau

Mercredi soir, le Parc des princes n’a pas vraiment résonné comme d’habitude, lorsque Neymar a inscrit le premier but face à Dortmund. Coronavirus oblige, le match retour de Ligue des champions s’est déroulé avec des tribunes désertes, à huis clos. Le monde du sport n’échappe pas aux restrictions mises en place pour essayer de contrôler l’épidémie. Depuis quelques jours, les reports ou annulations d’événements sportifs se multiplient. Et là encore, de telles décisions ne sont pas sans conséquences.

Face à l’épidémie de coronavirus, le milieu sportif est très sérieusement chamboulé. Aux Etats-Unis, la NBA a suspendu les matchs de la saison, après avoir appris que le basketteur français, Rudy Gobert, avait été contrôlé positif au coronavirus. Et ce n’est pas le seul athlète contaminé : un joueur de la Juventus de Turin est lui aussi infecté. Son équipe devait affronter Lyon en match retour de la Ligue des Champions, mais le rendez-vous a été reporté. D’ailleurs côté foot, l’équipe du Real Madrid a été placée en quarantaine, et les matchs des championnats nationaux sont suspendus en Espagne et en Italie, notamment.

En France, les fédérations de football, de basket, de handball et de volley ont, elles aussi, décidé de suspendre les matchs. Ce matin, la Ligue de football professionnel pourrait également annoncer la suspension de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Alors pour les clubs, l’heure est déjà aux premiers bilans des manques à gagner.