​Le courage des papas d’un enfant handicapé

On le sait, l’irruption du handicap dans une famille est une épreuve pour les parents. On parle souvent de la souffrance des mamans, de tout ce à quoi elles font face, on cite souvent des exemples de "mères courage". On parle moins des papas…



"Le handicap d’un enfant, il handicape aussi le papa". Sous le titre "Il est où le papa ?", Rémy Doc témoigne ainsi sur sa page Facebook de l’impact que le handicap de sa fille Louise a sur sa vie de père : émotions, contraintes, engagements en tous genres… Un peu comme une réponse aux reproches qu’on entend parfois sur l’absence des pères quand le handicap fait irruption dans la famille. "Les papas ont aussi des sentiments -écrit-il- frustrations, tristesses, colères silencieuses … Ils pataugent pour essayer de satisfaire tout le monde…".



Il a raison Rémy ! Beaucoup de papas d’enfants malades ou handicapés font face comme ils peuvent, avec courage, au milieu de ce qu’il nomme "des rafales d’injonctions contradictoires". Obligations professionnelles, familiales, sociales, éducatives, les tensions pour eux aussi ne manquent pas, et ils peuvent s’y perdre.



On l’imagine effectivement. Qu’est-ce qui peut les aider ?



Déjà pouvoir en parler Stéphanie, et ça ne leur est pas toujours facile. C’est pour cela que l’OCH leur dédie tous les ans des temps pour eux : pour qu’ils puissent se retrouver, en parler, en sourire, trouver des pistes pour avancer et être présent de façon ajustée à leur enfant et à leur famille : la rando des papas, ou encore le week-end des pères, dont le prochain a lieu à Lille les 26 et 27 janvier.



Se retrouver pour ne parler que de choses difficiles, ça ne fait pas forcément envie.



Vous avez raison ! il n’y a pas que des tensions à partager, il y a aussi des richesses trop souvent enfouies. Philippe témoigne dans Ombres et Lumière combien la relation avec son fils David, handicapé mental a transformé sa vie : "Notre relation est porteuse d’une vraie dimension spirituelle -dit-il- David a du mal à entrer en relation. Je recherche donc plus que tout à être en communion de cœur avec lui, une simple présence, un geste de tendresse…". Et Philippe de constater que les besoins très simples de David l’ont transformé jusque dans sa relation avec Dieu : "Je suis devenu un fils plus libre -dit-il. Un peu comme il lui arrive de prendre David angoissé dans ses bras pour l’apaiser, Philippe se blottit dans les bras du Père. Il lui livre ce qu’il est -« je n’ai plus honte de mes faiblesses »- dit-il, et ce qu’il vit, ses joies, ses tristesses, ses angoisses. Et il y trouve paix et courage".



Paix et courage sont souvent ce que les papas reçoivent dans les week-end des pères que l’OCH organise. Et du courage, c’est parfois juste ce qu’il leur faut pour dépasser leurs résistances et oser s’y inscrire. Trop souvent j’entends au sortir du week-end : "Quel dommage que je n’y ai pas été avant !". Allez courage Papa ! on s’inscrit ! Il est où le p