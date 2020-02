Le curé veut rencontrer les tagueurs de son église

A Buxerolles près de Poitiers dans la Vienne, l’église Saint Jacques-Saint Philippe a été taguée vendredi dernier avec ces mots écrit en gros sur tout un coté : "La seule église qui illumine est celle qui brûle". Le tag a été effacé par les services municipaux mais il suscite de nombreuses réactions en particulier de candidats aux élections municipales sur les réseaux sociaux. L’un d’eux a par exemple écrit sur Twitter : "le respect des lieux de culte est une valeur incontournable dans notre République. Profonde tristesse". La mairie de Buxerolles a porté plainte contre cette dégradation. Et le curé de la paroisse, lui, s’est dit disponible pour "rencontrer les auteurs" de cet acte.



Le curé de la paroisse invite au dialogue

Le père Julien Dupont, curé de la paroisse Saint-Jacques-des-Hauts-de-Poitiers dont dépend l’église ciblée, a publié un communiqué dans lequel on lit : "je regrette que nous devions donner de l’importance à des propos haineux, et en ce sens, je veux éviter d’ajouter de la haine à la haine. Évidemment, nombre de catholiques sont blessés par ces propos qui ne peuvent jamais favoriser la paix, ce bien si précieux pour notre société. Regrettant la lâcheté de tels actes, je reste disponible pour rencontrer les auteurs : dialoguer n’est-il pas plus juste et plus pertinent pour le vivre ensemble ?". En conclusion, le père Julien Dupont fait une allusion à la phrase taguée attribuée à l’anarchiste russe du XIXe siècle Pierre Kropotkine. Il rappelle "comme citoyen et comme chrétien" dit-il, que "le seul humain qui illumine est celui qui prend soin de l’autre".



Pas de réponse des auteurs des tags

Un message resté sans réponse pour l'instant. Selon le curé, il s'agirait d'un acte politique à quelques semaines des municipales car la commune a restauré l’Eglise ces dernières années, en particulier la toiture et les alentours de l’édifice qui n’est utilisé pour le culte que pendant l’été, la messe étant célébrée le reste de l’année dans une autre église de la ville.