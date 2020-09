Le défi de la rentrée du catéchisme en pleine épidémie

Le mois de septembre sonne l'heure de la rentrée scolaire mais aussi celle de la catéchèse. Après une année chamboulée par la crise sanitaire liée au Covid-19, il faut battre le rappel et innover.

Retrouver une dynamique dans les écoles, les paroisses, les communautés, rassurer les parents, faire preuve de créativité. Ce sont les enjeux de cette rentrée selon Pauline Dawance, directrice du Service national pour la catéchèse et le catéchuménat : "il y a une désaffection et une crainte à venir pratiquer le dimanche". Il faut donc "essayer de communiquer autour de la catéchèse pour qu’elle ne soit pas oubliée dans l’agenda des enfants et des adultes".

Imaginer d'autres moyens passe par des temps d'enseignements en famille, pour les parents et les enfants, des formules où l'on concilie écologie et temps consacrés à la parole de Dieu ou encore le retour des patronages.

L'accent sur la formation

Cette rentrée coïncide avec la publication en français la semaine dernière de la nouvelle version du Directoire général pour la catéchèse. Il s'agit du texte de référence des fondamentaux théologiques et pastoraux de l'action catéchétique, donnée par le Vatican à l’Église universelle. Un texte qui met l'accent sur la formation. "Le sujet qui préoccupe depuis longtemps les responsables pastoraux c’est la question de la formation des catéchistes. Il y a un appel à la conversion dans la formation qui doit être proposé à des catéchistes pour qu’ils soient capables de rendre compte de leur foi", explique Pauline Dawance.

La rentrée pour la catéchèse a donc un double objectif : former les catéchistes pour que leurs vies soient transformées mais aussi poursuivre la mission en rejoignant les personnes dans la réalité de leur vie.