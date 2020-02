Le dimanche de la santé, une journée pour les malades

Prier pour les malades

L’idée est de prier pour les malades et aussi de rappeler que l’accompagnement des personnes qui souffrent est une priorité évangélique. Hier, les communautés chrétiennes ont particulièrement mis en valeur dans la liturgie les malades et ceux qui les accompagnent. Cette année le thème du dimanche de la santé est le don de soi au service des plus fragiles avec ce verset de l’évangile de Saint Matthieu au chapitre 11 "Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai".



De nombreuses initiatives dans les paroisses

Toutes les initiatives sont possibles pour sensibiliser les communautés chrétiennes aux réalités des malades. Certaines paroisses ont organisé un moment pédagogique pour les fidèles avec le Service évangélique des malades, pour les inciter à rejoindre les équipes qui portent la communion aux malades parce qu’ils ne peuvent plus se déplacer.

D’autres ont réorganisé leur église pour que les malades puissent participer à la messe. Une vraie logistique : il a fallu parfois adapter l’église pour faire de la place aux fauteuils roulants, mais aussi organiser le transport des malades et de leur famille pour l’évènement. Ce dimanche de la santé, certains ont pu recevoir le sacrement des malades ou participer à des liturgies de prières pour les personnes qui souffrent.



Le message du pape pour ce dimanche de la santé

Pour ce dimanche de la santé, le pape fait l’éloge, pour le soin des malades, des "gestes gratuits, immédiats et simples comme une caresse, à travers lesquels on fait sentir à l’autre qu’il nous est cher". Une prière a été écrite spécialement pour cette journée en voici un extrait : "Par mes mains, mes regards de tendresse, permets que mon chemin de nuit s’éclaire, et que pour d’autres, je sois lumière".