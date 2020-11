Le diocèse de Fréjus Toulon met les voiles pour une deuxième traversée virtuelle

Le principe de cette "traversée" : permettre aux chrétiens mais aussi à ceux plus éloignés de l'Église de vivre la crise du Covid-19 sereinement. Ce parcours digital lancé au printemps, dès le début du premier confinement est une aventure à la fois humaine et spirituelle. "C'est un parcours lancé au tout début du confinement. On s'est dits qu'on allait aider chacun à traverser ce moment difficile en proposant d'écouter une courte vidéo qui redonne l'espérance", explique le père Lionel Dalle, vicaire général du diocèse de Fréjus-Toulon.

Tous ceux qui le souhaitent sont donc invités à monter à bord, à reprendre le large. Au programme : trois vidéos hebdomadaires dispensées par les prêtres du diocèse, des enseignements, des chants, des prières, des témoignages. Parmi les nouveautés de cette nouvelle traversée, la mise en place de petits groupes d'échange hebdomadaires. "C'est un apport immense. Ça permet de parler, de se soutenir les uns les autres", assure le père Lionel Dalle.

Pour rejoindre un groupe, il suffit de le mentionner lors de votre inscription. Briser l'isolement, se nourrir spirituellement et trouver des raisons d'espérer voilà la vocation de cette traversée. "C'est être ensemble dans l'adversité, s'entraîner à garder l'espérance", ajoute le père Lionel Dalle.

Si vous souhaitez monter à bord pour rejoindre dette deuxième traversée, rendez vous sur leur site.