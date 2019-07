La loi belge prévoit que toute personne qui décède dans les circonstances adéquates, est donneuse d’organe. Dans la pratique, il y a deux exceptions à cette règle. Tout d’abord, si la personne a clairement marqué son refus, ensuite, si la famille refuse de donner les organes du défunt. Il est donc important de s’inscrire comme donneur d’organe afin d’éviter à sa famille une décision compliquée et douloureuse en temps de drame. C’est le message que l’ASBL AVIIRT, Chaîne de Vie et la Ville de Liège tente de faire passer. Marie-Hélène Delbouille, coordinatrice des transplantations au CHU de liège, et membre de l’ASBL Chaîne de vie, nous informe sur le don d’organe et l’action de cette ASBL.