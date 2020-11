Le e-commerce local est-il en train de décoller ?

Depuis le reconfinement, les petits commerçants cherchent des solutions pour continuer à vendre. Ils se tournent vers le commerce en ligne, face à des mastotondes comme Amazon. Le e-commerce local va t-il enfin décoller à l’occasion de cette crise sanitaire ?

À l’occasion du premier confinement, des actions avaient vu le jour avec l’essor du "click and collect", l’achat en ligne et la récupération en magasin. Mais avec ce deuxième confinement, depuis 15 jours de nombreuses initiatives sont portées tout azimuts par les chambres de commerce, les collectivités locales et les associations de commerçants pour faire tomber les derniers freins.

En France, seulement 37 % de TPE et PME possèdent un site internet et 9 % ont un site marchand, selon le ministre de l’Économie Bruno Le Maire. Pour un grand nombre de petits commerçants, internet n'était pas une évidence avant la crise sanitaire. "On ne s’improvise pas commerçant en ligne du jour au lendemain. Il y a un travail préparatoire à faire", témoigne Jean-Pierre Lehman président des vitrines de France qui fédère les associations de commerce de centre ville.

Des commerçants ont franchit le pas

Malgré les réticences, des commerçants ont franchi le pas du e-commerce. Exemple à Rennes avec l’application "Place de la gare". Cette mini plateforme avec au départ 15 commerces propose aussi bien des plateaux de fruits de mer, des pâtisseries que des filtres à café, sans avoir besoin de passer plusieurs commandes ou d'attendre plusieurs livreurs. Dans ce contexte, Yann Marequa, coordinateur de l'application est pour le moment optimiste : "Ça donne de l’espoir de pouvoir continuer son activité. On retrouve une économie, une petite fourmilière où tout le monde s’agite. Ça permet de retrouver de la vie dans notre quartier", assure-t-il.

Autre exemple d’adaptation plus au sud avec Solange de Gruzon. Elle est propriétaire de la librairie St Martin à Bazas en Gironde. En lien avec les plateformes de libraires indépendants, elle assure le conseils des clients à distance. "Ce qui est encourageant c’est que ce sont des petis paniers et que les gens s’habituent à ce système", se réjouit-elle.

Des aides mises en place par l'État

Le gouvernement a dévoilé mardi une série de mesures. Il a mis en place un portail. Il permet aux commerçants de trouver des prestataires pour monter un site marchand, proposer un service de livraison ou du paiement en ligne,

Les communes peuvent recevoir une aide de 20 000 euros pour créer des plateformes locales d'e-commerce. Individuellement, les commerçants auront droit à partir de janvier à un "chèque numérique" d'un montant maximal de 500 euros Ils pourront par exemple se faire rembourser sur facture la création d'un site, l'adhésion à une plateforme en ligne.

Les chambres de commerce ont annoncé de leur côté le lancement d'une opération "vendre et communiquer en période de confinement" avec différentes fédérations de commerçants. Elles proposent des diagnostics ou formations.

Les consommateurs au rendez-vous

Dans cette crise, les commerçants ont un atout. Les consommateurs sont prêts de plus en plus à faire l'effort d'acheter local. "La consommation locale sort comme étant la grande gagnante de cette crise. Cela coche plusieurs cases : le soutien aux commerçants, l’emploi, et la dimension environnementale", explique Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'observatoire Cetelem.

Et puis les freins semblent levés pour les générations les plus anciennes plus rétives à acheter en ligne. "Les personnes de plus de 65 ans étaient un peu moins disposées à faire des achats en ligne mais certaines ont franchi le pas", précise Flavien Neuvy.

Le commerce en ligne ne sauvera pas tout le monde ?

Pour certains commerces très affectés, c’est déjà trop tard. Selon les commerces, les volumes d’achats en ligne n’ont pas l’importance des achats sur place. Jean-Pierre Lehman souligne que plus vite les magasins rouvriront physiquement mieux ils se porteront. Au-delà des aides déjà mise en place par l’État, il propose la généralisation de chèques cadeaux. Pour redynamiser la consommation lors du prochain déconfinement.