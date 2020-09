Le festival de Berlin sombre dans la bien-pensance

Le festival de Berlin, un des trois grands festivals de cinéma avec la Mostra de Venise et bien sûr le festival de Cannes, vient de prendre une décision dont on ne sait s’il faut en pleurer de consternation ou en rire aux éclats. En remplacement des traditionnels prix récompensant le meilleur acteur et la meilleure actrice, seront désormais attribués un Ours d'argent pour la meilleure interprétation dans un rôle principal et un autre pour la meilleure interprétation dans un second rôle. L’idée, on l’a deviné, est de distribuer des récompenses non genrées.

En quoi remettre un prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice serait-il problématique ? J’avoue avoir beau chercher, je ne vois pas. Je pense même qu’on marche profondément sur la tête. Que l’on soit homme ou femme, nous ne regardons pas les acteurs et les actrices exactement de la même manière. Le cinéma a toujours véhiculé des images où la séduction, le sex-appeal, ont une grande importance. Et c’est bien normal, car au cinéma, comme dans la vie, on tombe amoureux d’un homme ou d’une femme, précisément parce que c’est un homme ou une femme, pour sa démarche, son regard, ou le grain de sa peau. On tombe amoureux de Kathrin Hepburn ou de Cary Grant parce que c’est la femme ou l’homme qui nous fait chavirer, qui nous émeut dans notre masculinité ou notre féminité.

Au demeurant, je m’étonne que le si politiquement correct Festival de Berlin puisse encore parler de rôle principal et de second rôle. N’est-ce pas une profonde offense faite aux comédiens ? Et imaginez si un jour ledit festival envisage de donner l’ours du rôle principal à un homme et celui du second rôle à une femme ! Je n’ose imaginer les problèmes que cela va poser au jury ! Toutefois, je m’inquiète de constater que ce festival si soucieux de bien-pensance continue d’attribuer des Ours dans son palmarès. Cela est profondément irrespectueux pour les ours. J’attends que les antispécistes s’indignent et exigent par exemple qu’aucune œuvre ne soit en sélection si un animal y est filmé sans son accord exprès. Oui, je vous le promets, la bêtise a de beaux jours devant elle.