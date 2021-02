« Le festival de Trélazé aura lieu mais peut-être pas en plein air » Rédoine Maskar

La ministre de la culture l’a annoncé jeudi : les festivals pourront reprendre cet été mais pas à plus de 5000 personnes, assises et distanciés. Donc pas de festival debout. Quid du festival de Trélazé, qui accueille 250 000 spectateurs par an sur une vingtaine de date entre juin et août, sur une scène en plein air et dans une salle couverte ? « Il aura lieu » annonce le directeur Rédoine Maskar, mais « dans une version inédite ».