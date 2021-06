Le festival "Jazz dans les jardins" fleurit en Maine-et-Loire vendredi !

Vous avez rendez-vous vendredi, samedi et dimanche avec le festival « Jazz dans les jardins ».

Partez à la découverte de trois jardins de l’Anjou à Saumur, Jarzé et La Chapelle Saint Florent.

Un festival tout à fait nécessaire pour faire connaître ces jardins et les faire perdurer.

C'est en tout cas ce que nous a confié Jean de La Selle, président de l’ASPEJA, l’Association de Sauvegarde des Parcs et Jardins d’Anjou.

Vous pouvez retrouver toutes les dates, tarifs ou toutes autres informations sur le site internet : paysdelaloire.fr