"Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu" (Lc19,1-10)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait.

Or, il y avait un homme du nom de Zachée ;

il était le chef des collecteurs d’impôts,

et c’était quelqu’un de riche.

Il cherchait à voir qui était Jésus,

mais il ne le pouvait pas à cause de la foule,

car il était de petite taille.

Il courut donc en avant

et grimpa sur un sycomore

pour voir Jésus qui allait passer par là.

Arrivé à cet endroit,

Jésus leva les yeux et lui dit :

« Zachée, descends vite :

aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. »

Vite, il descendit

et reçut Jésus avec joie.

Voyant cela, tous récriminaient :

« Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. »

Zachée, debout, s’adressa au Seigneur :

« Voici, Seigneur :

je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens,

et si j’ai fait du tort à quelqu’un,

je vais lui rendre quatre fois plus. »

Alors Jésus dit à son sujet :

« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison,

car lui aussi est un fils d’Abraham.

En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver

ce qui était perdu. »

Source : AELF



Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

Voici que ce matin, Jésus traverse la ville de Jéricho. Un homme l’attend : Zachée. Un chef des publicains, à la réputation sulfureuse, honni par la population parce qu’il collabore avec l’occupant, et peut-être même honni par ces pairs qui jalousent ses privilèges de chef, un homme que sa petite taille handicape. On pourrait qualifier Zachée de haut fonctionnaire court sur pattes ! Et voici que cet homme grimpe sur un arbre à la manière d’un gosse. Et c’est peut-être parce qu’en faisant ainsi, il accepte de quitter son jeu de rôle social pour rejoindre son âme d’enfant, qu’il voit Jésus et que Jésus le repère : « Zachée descend vite : aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta maison ! » Et la curiosité de Zachée à l’égard de Jésus se transforme en une véritable rencontre. Voici alors que, sans que Jésus ne prononce aucune injonction du style « tu dois faire ceci ou cela, Zachée, de manière spontanée, se propose d’offrir aux pauvres la moitié de ses biens. En procédant ainsi, peut-être fait-il la part des choses entre les revenus liés à son seul travail et ceux liés à la corruption. Et la justice est le signe du salut. « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison ! » Voici que, sans changer de vie, Zachée change sa vie. La foi en Jésus bouleverse ses relations.

Jésus n’appelle pas tous ceux qui veulent le suivre à changer de vie, mais à changer leur vie, en devenant des justes. Puisse-tu aujourd’hui, au cœur de ta vie familiale, sociale, professionnelle, entendre cet appel !